الدفاع التركية تعلن عن مقتل 29 من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا

2022/02/12 | 12:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 29 من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا .وذكرت الدفاع التركية في بيان لها اليوم الجمعة ان مجاميع مسلحة من حزب العمال الكردستاني حاولت شن هجوم على مواقع للجيش التركي شمالي سوريا ردت عليه القوات التركية بهجوم معاكس ادى الى مقتل 29 من المهاجمين ./انتهى

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