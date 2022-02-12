عرض اوربي لروسيا لمواصلة الحوار لتعزيز امن الجميع

2022/02/12 | 12:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد م نينا / جدد الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اليوم الجمعة، عرض الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لمواصلة الحوار مع روسيا حول سبل تعزيز أمن الجميع.وذكر بوريل، في بيان عبر موقعه الرسمي، عقب قيامه بإرسال رسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للرد على رسالته المكتوبة إلى كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يوم 28 كانون الثاني الماضي : أن رسالته تناولت القضايا التي أثارها الوزير لافروف، وجددت عرض بروكسل لمواصلة الحوار مع روسيا حول سبل تعزيز الأمن.واضاف : لدى الاتحاد الأوروبي سياسة خارجية وأمنية مشتركة وهدفنا هو العمل بشكل موحد بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك الرئيسي..وهذا يشمل أيضا تنسيق الردود على الرسائل، حسب الطلب.والأمر متروك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن هذه الأمور.وأولئك المهتمون بتقسيمنا هم من يشككون في مثل هذا القرار.وتشهد اوربا ازمة مع روسيا على خلفية اتهام دول الناتو لروسيا بمحاولة غزو اوكرانيا وهذا ماتنفيه روسيا باستمرار./انتهى3

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