لأول مرة.. الحشد الشعبي يعتمد “المسيرات” في حاوي العظيم

2022/02/12 | 12:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن اعتماد الطائرات المسيرات في تعقب خلايا “داعش” الاجرامي في شريط زراعي ساخن شمال ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي بدأ بخطوات متسارعة في تعزيز وتدعيم نقاط المرابطة المتقدمة لمفارزه القتالية في حاوي العظيم اقصى شمال ديالى على الحدود مع صلاح […]

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