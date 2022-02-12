البولاني: التوافق أصبح إلزاما على الجميع لإنتاج الرئاسات الثلاث

2022/02/12 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ائتلاف دولة القانون أن التوافق أصبح إلزاما على الجميع لإنتاج الرئاسات الثلاث.

وقال النائب عن الائتلاف جواد البولاني ان المكونات العراقية مطالبة ببذل المزيد من الجهد لخلق التوافق الوطني من أجل إنتاج كتلة نيابية قادرة على أن تعبر بالبلد إلى بر الأمان، مبينا ان المبادرات موجودة والحوار لم ينقطع، وعلى الجميع أن يتحرك لتشكيل الكتلة الأكبر.

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