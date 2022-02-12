الصين تسمح بعقار فايزر المضاد لكوفيد-19 “بشروط”

2022/02/12 | 12:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقنة وجرعة من لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في باريس © ا ف ب/ارشيف جويل ساجيه بكين (أ ف ب) – سمحت الوكالة الصينية للأدوية السبت “بشروط” باستخدام عقار فايزر لمعالجة مرض كوفيد-19 فيما تبقى اللقاحات الأجنبية تنتظر الضوء الأخضر في هذا البلد.ويسوق هذا المضاد الفيروسي، الذي يؤخذ عبر […]

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