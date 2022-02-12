كربلاء تختنق بالسيارات (صور)

2022/02/12 | 12:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم مشاريع توسعة الشوارع مؤخرا.

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