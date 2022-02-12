محافظ بغداد: انطلاق تطوير مداخل العاصمة الأسبوع المقبل

2022/02/12 | 12:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبي

كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم السبت، عن الخطط التطويرية والمشاريع خلال عام 2022، مؤكداً انطلاق تطوير مداخل العاصمة خلال الأسبوع المقبل.

وقال العطا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحافظة بدأت بوضع خطة لعام 2022 منها الطرق ومشاريع الماء، وإضافة عدد كبير من الأبنية في الأقضية والنواحي، منها أبنية البطاقة الموحدة والمحكمة في الأطراف".

وأضاف أن "هنالك عدداً كبيراً من المشاريع قمنا بإحالتها نهاية العام الماضي تخص شبكة طرق واسعة جداً، حيث باشرنا لاكساء عدد من الطرق في أقضية أبو غريب والمحمودية والتاجي والحسينية، إضافة إلى وجود عمل ضخم في قضاء الزوراء والمعامل وحي المنتظر لتعبيد الشوارع وغيرها من الأعمال التطويرية".

وأشار العطا إلى أنه "خلال الأسبوع المقبل ستنطلق خطة لتأهيل مداخل بغداد وهي سبعة مداخل"، مؤكداً "وجود أعمال واسعة سترى النور قريباً".

وأوضح أن "المحافظة لديها خطة لبناء عدد كبير من المدارس، ومجمعات الماء وهي الآن في طور الموافقات من قبل وزارتي التخطيط والمالية لبناء مجمع مدينة النهروان لكون فيها شح ماء كبيرة"، مبيناً أن "هناك مجمعات ماء ممدودة وتم المباشرة فيها بعدد من مناطق بغداد واطرافها".

ولفت إلى أن "محافظة بغداد استوردت عدداً كبيراً من المحولات الكهربائية ووزعتها على عدد من المناطق لتحسين الشبكة في كل بغداد ما يقارب 450 محولة بحسب عقد 2019 والآن هناك عقد آخر بحدود 420 محولة".

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