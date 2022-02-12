الحشد الشعبي يحرك مفارز تقنية لمعالجة “المسيرات” في النجف وكربلاء

2022/02/12 | 12:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن اللواء 26 بالحشد الشعبي (فرقة العباس القتالية)، السبت، عن تحريك مفارز تقنية لمعالجة الطائرات المسيرة في محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة.وذكر بيان مقتضب للفرقة اطلعت عليه /المعلومة/، “حركنا مفارز تقنية لمعالجة الطائرات المسيرة في كربلاء والنجف”.وأضاف البيان ان “ذلك جاء بناءً على طلب الجهات الامنية”.ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.[…]

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