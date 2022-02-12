شرطة بغداد تنفي هروب موقوفين من مركز الوحدة

2022/02/12 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة شرطة بغداد ما تردد من أنباء بشأن هروب موقوفين من سجن مركز الوحدة في العاصمة.

وأكدت قيادة شرطة بغداد في بيان إن عددا من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا مفاده إحباط عملية هروب كبيرة لسجناء من مركز شرطة الوحدة مبينة ان ما حدث هو مشاجرة بين ستة من السجناء وليس هروب سجناء.

وأضاف البيان أن حرس السجن تدخل فورا لفض الشجار حيث تمت السيطرة على الوضع وان الأمور طبيعية جداً داخل المركز.

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