2022/02/12 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم هواجس السيد نون30 - المراقبة ولا شك أن السيد نون خرج من المقهى ناسيا مظلته، لأنه في هذا اليوم عاد إلى حجرته في الطابق الثاني مبللا وهو يعطس ويرتجف من البرد، ورغم ذلك فقد اتجه مباشرة إلى الطاولة وأخرج كراسته.



أراقب يد السيد نون الممسكة بالقلم وهو يتحرك على ورق كراسته ذات المربعات الصغيرة، وكنت أستطيع أن أدرك كل ما يدور في ذهنه تقريبيا وأعرف ما يفكر فيه، وأحيانا أستطيع أن أخمن الكلمة أو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتسكع - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتسكع - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).