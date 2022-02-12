2022/02/12 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_العبد_الله_الكفري Contentsأولاً - أسوأ أزمة منذ الثلاثينات: 2- اتساع دائرة التعامل مع الأصول المالية: 3- أسباب الأزمة العالمية: 6- هل هذه أزمة عابرة: 8ثانياً - الأزمة مرتبطة بالاقتصاد العالمي والارتدادات كبيرة 10ثالثاً - تطور مراحل الأزمة: 11رابعاً - البحث عن حلول لفوضى حركة رؤوس الأموال: 121 - قصور واضح في أسلوب أداء أسواق المال: 132 - هوس مالي: 14خامساً - خطة لإنقاذ القطاع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأزمة المالية والاقتصادية العالمية أزمة ثقة نخرت نظام الائتمان العالمي - مصطفى العبد الله الكفري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأزمة المالية والاقتصادية العالمية أزمة ثقة نخرت نظام الائتمان العالمي - مصطفى العبد الله الكفري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).