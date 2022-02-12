القوات الأمنية تطلب من

2022/02/12 | 12:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت قيادة فرقة العباس القتالية، تحريك مفارز لمعالجة الطائرات المسيّرة في محافظتي كربلاء والنجف.

وقالت الفرقة في بيان مقتضب، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "حركنا مفارز تقنية لمعالجة الطائرات المسيرة في كربلاء والنجف بناء على طلب الجهات الأمنية".

لكن البيانات الرسمية تظهر تضاربًا بشأن موضوع الطائرات المسيرة، حيث نفت وزارة الدفاع يوم أمس الجمعة، تحليق طائرات مسيرة في سماء محافظة كربلاء.

وقالت في بيان، إنّ قيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطتها تؤكدان بعدم وجود أية طائرات مسيّرة، مبينةً "قد قامت الأجهزة الأمنية بنشر مفارزها من أجل تعزيز الأمن وحماية المواطنين، والقبض على الذين قاموا بإطلاق العيارات النارية وإثارة الهلع والخوف بين المواطنين".

وكذلك، نفت قيادة الشرطة في محافظة كربلاء، أمس الجمعة، تسجيل هجوم بطائرات مسيّرة إثر عمليات إطلاق نار.

وذكرت القيادة في بيان، أنّ "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقاطع فيديوية ومنشورات حول إطلاق نار كثيف بسبب وجود طائرات مسيّرة في قضاء الهندية في محافظة كربلاء، وإذ تؤكد قيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطة كربلاء عدم وجود أية طائرات مسيّرة، فإنّ الأجهزة الأمنية بنشر مفارزها من أجل تعزيز الأمن وحماية المواطنين".

وتوعد البيان، باعتقال "الذين قاموا بإطلاق العيارات النارية وإثارة الهلع والخوف بين المواطنين"، داعيًا الأهالي إلى عدم "إثارة الفوضى، كون إخوانهم في قيادة العمليات والشرطة يتابعون عن كثب أية حالة تمس أمن واستقرار مدينة كربلاء".

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