نائب: موازنة 2022 ستخصص لثمانية اشهر فقط

2022/02/12 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر عضو مجلس النواب جمال كوجر , السبت , مطالبة بعض النواب المستقلين بارسال الموازنة الى البرلمان بانه ” جهل ” بالدستور, مرجحا ان موازنة 2022 ستكون لثمانية اشهر فقط.وقال كوجر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” مطالبة بعض النواب المستقلين بارسال الموازنة الى البرلمان امر مستغرب […]

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