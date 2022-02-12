قانوني: الدستور اوجب استمرار صالح في عمله 30 يوما لحين انتخاب الجديد

2022/02/12 | 13:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت، ان الدستور العراقي، اوجب استمرار رئيس الجمهورية في عمله لحين انتخاب رئيس جديد.وقال التميمي لوكالة ايرث نيوز، إن “المادة ٧٢ الفقرة ثانيا من الدستور اوجبت استمرار رئيس الجمهورية في عمله ٣٠ يوما لحين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد”.وأضاف ان “هذا النص طبعا يقيد المادة ٧٥ […]

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