مسرور بارزاني: ماضون لبناء أفضل العلاقات مع بغداد ونتطلع لروابط طيبة مع الجوار

2022/02/12 | 13:02 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 12 شباط (فبراير) 2022، مع القناصل والمبعوثين والدبلوماسيين للدول التي لها تمثيل دبلوماسي في إقليم كوردستان.

وخلال الاجتماع، سلط رئيس الحكومة الضوء على الوضع الداخلي في إقليم كوردستان، فضلاً عن الإصلاحات التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وآخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة.

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