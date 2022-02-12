انطلاق عملية أمنية في الموصل - عاجل

2022/02/12 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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نفذت قوة مشتركة من اللوائين 33، و21 في قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم السبت، عملية أمنية لتأمين وتفتيش قرى وتلول جنوب غرب الموصل.

وذكر بيان لاعلام الحشد ورد للسومرية نيوز، أن "القوة المشتركة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، انطلقت بالواجب لتنفيذ عملية تفتيش وتأمين القرى والتلال الواقعة بين حي العبور وصولاً إلى قرية العذبة جنوب غرب الموصل".

وأوضح البيان، أن "العملية تهدف تجفيف مصادر الإرهاب من خلال البحث عن المطلوبين قضائيا وردم الانفاق والكهوف والمضافات".

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