تاكيدا للسومرية.. بيان حكومي بشأن مغتصب البنات القاصرات في بغداد – عاجل

2022/02/12 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، بشأن مغتصب البنات القاصرات في العاصمة بغداد.

وعرضت قناة السومرية تقريرا يتضمن تعرض بنات قاصرات لاغتصاب وتعذيب وحشي من قبل شقيق والدهن بعد ان قام بقتل ابيهن ومن بينهن طفلة لايتجاوز عمرها اثني عشر عاما.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "على ضوء المناشدات الواردة في مواقع التواصل الاجتماعي لعائلة تدعي قيام احد افرادها بقتل والدهم واغتصاب وتهديد وتعنيف لإفراد العائلة على الفور وتنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد تم تشكيل فريق عمل بإشراف ومتابعة اللواء قائد الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية حيث تمكنت قوة من اللواء الاول الفرقة ذاتها مسندة بمفرزة من استخبارات اللواء اعلاه بعد اجراء عملية التحري وجمع المعلومات عن تواجد المتهم في منطقة النهروان (ابوعروج) من القاء القبض عليه بجريمة (القتل ،وزنا المحارم ، والتعنيف)".

واضاف البيان، انه "تم ضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف مع ملحقاتها، واعترف المجرم خلال التحقيق الاولي صراحةً قيامه بجريمة الاغتصاب لإبنتا اخيه وهما فتاتين تبلغا من العمر (١٢-١٥) عام بعد ان قام بقتل والدهما في وقت سابق، وعلى صعيد متصل واثناء التحقيق مع عائلة المجرم في داره تم ملاحظة عملية تعنيف لإبنه البالغ من العمر (٩) سنوات وعليه اثار كدمات بوجهه وانحناء في الظهر من قبل والده (المجرم)".

وتابع انه "تم تسليم المجرم مع سلاحه الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه وفق القانون العادل".

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