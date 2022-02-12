التلسكوب الفضائي جيمس ويب ينفذ أول عملية مراقبة لنجم ويلتقط صورة سيلفي

2022/02/12 | 13:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة نشرتها “ناسا” في 11 شباط/فبراير 2022 للنقاط لـ 18 المضيئة التي التُقطت بواسطة 18 جزءاً من مرآة التلسكوب الرئيسية © ناسا/ا ف ب – واشنطن (أ ف ب) – أعلنت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” أنّ التلسكوب الفضائي جيمس ويب رصد نجما للمرة الأولى منذ بدء مهمّته، مشيرةً إلى أنّ صورة النجم ظهرت […]

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