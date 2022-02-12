مدرب يد ديالى: نحترم الحشد وسنحصد نقاط المباراة

2022/02/12 | 13:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتبر مدرب فريق ديالى بكرة اليد حيدر غازي، أن الحشد الشعبي فريق محترم، مبيناً أن فريقه سيحصد نقاط مباراة اليوم.وقال غازي لـ”ايرث نيوز”، إن “مباراة اليوم ستكون قمة من قمم كرة اليد، نادي ديالى استعد بكل ما يمتلك من قوة وبتظافر الهيئة الادارية والكادر التدريبي وعزيمة اللاعبين على تقديم أفضل العروض لدعم […]

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