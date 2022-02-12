بلينكن يهدد بعقوبات شديدة إذا قرر بوتين غزو أوكرانيا

2022/02/12 | 13:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من "مؤشرات مقلقة للغاية على التصعيد الروسي" حول حدود أوكرانيا وهدد بفرض عقوبات على روسيا إذا قام بوتين بعمل عسكري في أوكرانيا.خلال مؤتمر صحفي في فيجي، كشف بلينكن أنه من المقرر أن يتحدث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت.

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