حقوق الانسان تعلن عن حراك تقوده 3 جهات لحسم مصير”نازحي الوقف”

2022/02/12 | 13:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت، عن حراك تقوده 3 جهات لحسم مصير نازحي وقف ديالى.وقال مدير المفوضية في المحافظة صلاح مهدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” شرطة ديالى بالتنسيق مع الهجرة والمنظمات الدولية بدأت حراك من اجل اعادة الاف الاسر النازحة من قرى حوض الوقف( 25كم شمال شرق بعقوبة) بعضهم نزح قبل […]

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