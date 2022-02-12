مدرب يد الحشد الشعبي: نسعى لفك الشراكة مع ديالى

2022/02/12 | 13:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مدرب فريق كرة اليد بنادي الحشد الشعبي خالد عدنان، أن فريقه يسعى إلى فك الشراكة على المركز الثالث بدوري اليدالممتاز.وقال عدنان لـ”ايرث نيوز”، إن “المباراة نتمنى أن تليق بسمعه كرة اليد العراقية من كل النواحي، فريقنا يسير بخطى ثابتة ومستوانا يتطور من مباراة لأخرى بفضل الدعم الذي يتلقاه الفريق من قبل […]

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