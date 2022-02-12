الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية جنوب غرب الموصل

2022/02/12 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الموصل

نفذت قوة مشتركة من اللوائين 33، و21 في قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم السبت، عملية أمنية لتأمين وتفتيش قرى وتلول جنوب غرب الموصل.

وذكر إعلام هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن " القوة المشتركة انطلقت بالواجب من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي صباح اليوم لتنفيذ عملية تفتيش وتأمين القرى والتلال الواقعة بين حي العبور وصولاً إلى قرية العذبة جنوب غرب الموصل".

وأضاف أن "هذهِ العملية الأمنية تهدف الى تجفيف مصادر الإرهاب من خلال البحث عن المطلوبين قضائيا وردم الانفاق والكهوف والمضافات".

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