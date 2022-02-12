توقيتات مباريات اليوم بالدوري الاسباني والالماني والفرنسي وابطال افريقيا

2022/02/12 | 13:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تقام مساء اليوم الجمعة العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم.ففي الدوري الاسباني يلتقي في الساعة 11 مساء إشبيلية - إلتشي .وفي الدوري الالماني يلتقي في الساعة العاشرة والنصف لايبزيغ - كولن.وفي الدوري الفرنسي يلتقي في الساعة 11 باريس سان جيرمان - رين.وضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا يلتقي في الساعة 7 مساء صن داونز الجنوب افريقي- الهلال السودانيويلتقي في الساعة 7 مساء النجم الساحلي التونسي - شباب بلوزداد الجزائري.وفي الساعة العاشرة يلتقي الوداد المغربي - ساجرادا اسبيرانسا الانغولي ./انتهى3

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