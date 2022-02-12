بلينكن : غزو روسيا لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت

2022/02/12 | 13:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن قوات روسية جديدة تواصل التدفق على الحدود الأوكرانية، وإن غزو أوكرانيا قد يبدأ في أي وقت بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تجري حاليا في بكين.وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في ملبورن، عقب اجتماع لمجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، إن واشنطن تواصل خفض أعداد الموظفين في سفارتها في أوكرانيا.وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ترصد مؤشرات مقلقة جدا لتصعيد روسي في أوكرانيا.ووصف بلينكن في وقت سابق من الجمعة، حشد روسيا قواتها بأنه يشكل تحديا للنظام العالمي القائم على القواعد، الذي ذكر أن المجموعة ستعمل على الحفاظ عليه.وأضاف في تصريحات : يشمل هذا الدفاع عن حق جميع البلدان في اختيار مسارها الخاص بمنأى عن الترهيب وحق احترام سيادتها ووحدة أراضيها، سواء هنا في منطقة المحيطين الهندي والهادي أو في أوروبا أو في أي مكان آخر بالعالم./انتهى3

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