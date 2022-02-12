الجيش الصهيوني يعترف: حماس كثفت بناء الأنفاق الهجومية لإفشال الجدار الإلكتروني

2022/02/12 | 13:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، السبت، أن حركة حماس كثفت من وتيرة بناء الأنفاق الهجومية بهدف إفشال الجدار الإلكتروني تحت الأرض، الذي بنته “إسرائيل” على طول الحدود مع قطاع غزة.ونقل موقع “واللاه” عن مصدر عسكري في جيش الاحتلال قوله إن “مخطط حماس يقضي بحفر أنفاق هجومية تصل إلى الجدار لتمكين عناصر الحركة من تسلقه […]

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