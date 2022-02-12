الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية جنوب غربي الموصل

2022/02/12 | 13:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، تنفيذ قوة مشتركة عملية أمنية لتأمين وتفتيش في جنوب غربي الموصل.وذكرت المديرية في بيان، أن “قوة مشتركة من اللوائين 33، و21 في قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، نفذت عملية أمنية لتأمين وتفتيش قرى وتلول جنوب غربي الموصل”.وأضاف البيان، أن “القوة المشتركة انطلقت بالواجب من […]

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