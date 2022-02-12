الإعلام الأمني تكشف عن حصيلة عمليات فرض الأمن في ميسان

2022/02/12 | 13:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن حصيلة عمليات فرض الأمن في محافظة ميسان.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، والمراجع العسكرية، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، تواصل القطعات الأمنية في قيادة عمليات ميسان، فرض الأمن في مركز مدينة العمارة والأقضية والنواحي.

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