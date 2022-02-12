2022/02/12 | 13:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XLeLQMOKs9k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عرض مسرحية "موت مزمن" في كلية الفنون الجميلة - بغداد | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عرض مسرحية "موت مزمن" في كلية الفنون الجميلة - بغداد | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).