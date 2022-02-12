شاب يقتل جميع أفراد عائلته ويطلق النار على نفسه في بابل

2022/02/12 | 13:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أقدم شاب، السبت، على قتل جميع أفراد عائلته ثم حاول الانتحار في محافظة بابل.

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وذكر مصدر أمني لـ "ناس"، (12 شباط 2022)، أن "شابا اقدم على قتل عائلته المكونة من 5 أشخاص في قضاء المسيب شمال محافظة بابل بسبب خلاف عائلي".

وأضاف أنه "قام باطلاق النار على نفسه، لكنه لم يفارق الحياة ونُقِلَ الى مستشفى الحلة الجمهوري لتلقي العلاج"

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