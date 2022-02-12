الحشد يعلن انخفاض الخروقات الامنية في “مثلث الموت” بنسبة 75%

2022/02/12 | 13:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى… أعلن القيادي في الحشد العشائري محمد العزاوي، السبت، عن انخفاض الخروقات الامنية في مثلث ساخن بنسبة 75% في محافظة ديالى.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” المثلث الساخن الذي يمتد من الصفرة باتجاه انجانه وصولا الى الحدود الادارية الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين والذي يزيد عن 100 الف دونم شكل لسنوات ساحة حرب وموت […]

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