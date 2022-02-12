2022/02/12 | 13:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حادث سير مروع شرق كربلاء (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/12 | 13:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حادث سير مروع شرق كربلاء (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حادث سير مروع شرق كربلاء (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).