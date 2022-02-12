القبض على “حسن طراد” المسؤول عن العديد من عمليات الاغتيال والخطف والارهاب في ميسان

2022/02/12 | 13:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن القبض على المجرم “حسن طراد” المسؤول عن العديد من عمليات الاغتيال والخطف والارهاب في محافظة ميسان.وجاء في بيان للخلية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الاول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات …

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