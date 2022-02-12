قائد الفرقة 20 يرفع العلم العراقي في ساحة اليرموك وسط المدينة

2022/02/12 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

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رفع قائد الفرقة العشرين في الجيش العميد الركن اثير الربيعي العلم العراقي في ساحة اليرموك وسط مدينة سنجار

ويأتي ذلك بعد إزالة صور عبد الله اوجلان وهو مؤسس حزب العمال المعارض لتركيا والذي تحتجزه أنقرة منذ سنوات في حين ذكرت القوات الامنية ان تلك الصور وضعها عدد ممن وصفتهم بالمغرر بهم.

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