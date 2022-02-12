بوليتيكو نقلا عن بايدن: روسيا ستجتاح أوكرانيا في 16 من شباط

2022/02/12 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت صحيفة بوليتيكو الأميركية ،اليوم السبت، نقلا عن الرئيس جو بايدن موعدا مفترضا للغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة ان بايدن حدد في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع زعماء دول الغرب والاتحاد الأوروبي والناتو، 16 من شباط الجاري موعدا لغزو روسيا لأوكرانيا مبينة ان الاوروبيين اختلفوا مع بايدن في تقدير توقيت وحتمية التصعيد.

وجاءت معلومات الصحيفة في ظل تصاعد حدة التوتر بين موسكو وكييف على الرغم من تأكيد روسيا عدم نيتها بمهاجمة أوكرانيا.

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