قانون الحركة التاريخية - محمد عمارة تقي الدين

2022/02/12 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين "العار، العار، العار..



ذلك هو تاريخ الإنسان"، تلك هي مقولة فريدريك نيتشه فيلسوف القوة الألماني، ولعلها نتيجة لتأمله في مجريات التاريخ البشري وما وقع به من مذابح وأهوال وبشاعات، من منبعه وصولاً للمصب، لم يعكر صفوه إلا استثناءات ضئيلة جداً، غير أن مياهه كانت مخضبة بالدماء على الدوام.



ومن ثم فالتساؤل الخارج من رحم هذا العنوان مصحوباً بصرخة مدوية وكأنها ......





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