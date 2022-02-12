السخرية: سلاح مقاوم: كاريكاتير ناجي العلي نموذجا - صالح دغسن

2022/02/12 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صالح_دغسن السخرية: سلاح مقاوم كاريكاتير ناجي العلي نموذجا " إن السخرية معدية وتعري وتفضح.



وتزيل القدسية وقناع الهيبة وتسقط ورقة التوت التي تخفي عري أنظمة الاستبداد.



إن السخرية تعطي المتلقي سلاحا خطيرا وتريه أن السياسيين ليسوا فزاعات.



إنها نوع من المقاومة وسلاح الانتصار على الخوف.



لا سلاح الخوف من الانتصار." "مثلما تبتدئ الفلسفة بالشّك، كذلك تبتدئ الحياة الكريمة، تلك التي نص ......





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