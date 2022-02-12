خبير سياسي يتحدث عن “ضبابية” في تشكيل الحكومة

2022/02/12 | 13:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الخبير القانوني والسياسي امير الدعمي، اليوم السبت، عن ضبابية المشهد السياسي في العراق بشأن تطورات تشكيل الحكومة الجديدة.وقال الدعمي، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “هناك مشهداً ضبابياً بشأن ما تشهده اليوم الساحة العراقية من انقسامات سياسية وحتى داخل المكون الواحد والاحزاب السياسية ككل”.وأشار الدعمي، إلى “عدم وجود توافق حقيقي […]

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