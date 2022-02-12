جولة مثيرة في دوري اليد الممتاز

2022/02/12 | 13:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تنطلق مساء اليوم السبت، جولة مثيرة من الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد 2022-2021.وفي قمة مباريات الدور العاشر من المرحلة الأولى، يواجه فريق الحشد الشعبي ضيفه ديالى قاعة نادي وسام المجد.ويسعى الفريقان إلى فك الشراكة بينهما على المركز الثالث بعد ان تساويا بالنقاط بواقع 21 نقطة، لكن الحشد يتقدم على ديالى بأفضلية […]

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