فيديو من المغرب يثير عاصفة من الأكاذيب

2022/02/12 | 13:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون عرب لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور اعتداء على المسلمات في الهند كما يدعي ناشروه، وذلك بالتزامن مع إصدار ولاية بجنوب الهند قرارا بحظر ارتداء الحجاب في المدارس الثانويّة.

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