علاج أوميكرون الجديد بالأجسام المضادة أحادية النسيلة حاز على ترخيص FDA.. ما هو؟

2022/02/12 | 13:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرّحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استخدام علاج جديد بالأجسام المضادة أحادية النسيلة، أظهر فعاليته ضد متحور "أوميكرون" من الفيروس الذي يتسبّب بمرض "كوفيد-19".

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