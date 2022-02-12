الخارجية الأميركية تأمر موظفي سفارتها في كييف غير الأساسيين بالمغادرة

2022/02/12 | 13:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلنت السفارة الأميركية في أوكرانيا، اليوم السبت، عن أن موظفيها غير الأساسيين سيغادرون كييف.

وقالت السفارة في بيان أن "وزارة الخارجية الأميركية أمرت موظفي السفارة غير الأساسيين بمغادرة كييف".

وكانت الخارجية الأمريكية قد أمرت في وقت سابق أسر موظفي السفارة في كييف بالمغادرة، لكنها تركت الأمر لتقدير الأفراد غير الأساسيين إذا كانوا يريدون المغادرة.

المصدر: وكالات

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