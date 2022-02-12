حِمض ماكرون وDNA بوتين

2022/02/12 | 13:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سلام مسافر … رفض إيمانويل ماكرون؛ فحص كوفيد عند هبوطه في مطار موسكو، فاجلسوه الى مائدة مباحثات طويلة وجها بعيدا لوجه نظيره الروسي فلاديمير بوتين.الرئيس الفرنسي،مهووس بان الاستخبارات الروسية ستكشف حمضه النووي، وهذا برأي خبراء الأليزيه خطر على الأمن القومي الفرنسي.فامتنع عن الفحص.مع ان فرص ماكرون بولاية ثانية؛ لا تبدو […]

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