مخلمة جلجامش

2022/02/12 | 13:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / وجيه عباس … اعظم جريمة حدثت في ارض الواقع هي جريمة قتل المجرم قابيل لاخيه هابيل، والاثنان هما ابناء ادم البشرية ع، واجرم عظيمة حدثت في واقع الارض هي سخافة قتل خمبابا من قبل جلجامش وانكيدو، وهما ابناء بشرية ادم مع اضافة الملح والشطة والبهارات السومرية القديمة في اور ليتشكل وهم الحضارة القديمة […]

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