اليمن يكشف عن مفاوضات لإطلاق آلاف الأسرى ويطالب بإحضار الطرف الإماراتي

2022/02/12 | 14:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس اللجنة الوطنية اليمنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، السبت، عن وجود مفاوضات مع الطرف الآخر عبر الأمم المتحدة للتوصل إلى صفقة تبادل آلاف الأسرى، مطالبا الأمم المتحدة بإحضار الطرف الإماراتي إلى المفاوضات.وقال المرتضى في تصريح صحفي، إن هناك مفاوضات في الوقت الحالي مع الطرف الآخر عبر الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى صفقة […]

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