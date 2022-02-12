جحا والحمار - محمد زكريا توفيق

2022/02/12 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق ادعى جحا أنه يستطيع جعل الحمار يتكلم في خلال 20 سنة.



أعطاه الملك حمارا من النوع الحصاوي، حتى يختبر صدقه.



جحا يعلم جيدا أن الحمير بصفة عامة، لا ولن تتكلم ولو بعد مائة سنة.



لكنه كان يأمل في حدوث أمر من ثلاثة أمور، ينقذه من هذه الورطة.



وهي موت الحمار، أو موت الملك أو موته هو نفسه.أخذ الحمار الحصاوي وذهب به عائدا إلى بيته.



في الطريق، سمع الحمار يكلمه قائلا: "ليه يا جحا تقول إنك تقدر تخليني أتـ ......





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