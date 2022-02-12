فرق الإطفاء تكافح للسيطرة على حريق في سوق طهران

2022/02/12 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الاعلام الايراني ،اليوم السبت، عن اندلاع حريق كبير في أحدى الاسواق بالعاصمة طهران.

وقالت وكالة فارس الايرانية للانباء ان حريقا كبيرا اندلع فجر السبت في سوق الأحذية بالعاصمة طهران وهو أحد أجزاء سوق طهران التاريخي.

وبينت الوكالة ان فرق الاطفاء تكافح للسيطرة على الحريق وتطويق النيران لمنعها من الانتشار في باقي أجزاء السوق في حين لم تفصح الوكالة عن وقوع خسائر بشرية جراء الحريق.

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