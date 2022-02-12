العراق يطلب من رعاياه مغادرة أوكرانيا وعدم السفر إليها

2022/02/12 | 14:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعت وزارة الخارجية، السبت، الرعايا العراقيين الى مغادرة الأراضي الأوكرانيّة وعدم سفر المواطنين إليها توخيّاً للسلامة.وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “حرصاً من وزارة الخارجيّة على أمنِ وسلامة أبناء الجاليةِ العراقيةِ في أوكرانيا ونتيجةً للظروف الإستثنائيّة هناك،تحثُّ الوزارة الجالية الكريمة على مغادرة الأراضي الأوكرانيّة وعدم سفر المواطنين إليها توخيّاً للسلامة”.وأضاف […]

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