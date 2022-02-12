العثور على 17 صاروخا ومقذوفات في الانبار - عاجل

2022/02/12 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، العثور على 17 صاروخا ومقذوفات في محافظة الانبار.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء الثالث في حشد محافظتة الانبار، عثرت على 17 صاروخا نمساويا ومقذوفات في القائم بالانبار".وأضاف البيان، ان "العملية نفذت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة وردت للواء".

وفي ذات السياق، "عثرت قوة أخرى من حشد محافظة الانبار على 4 مقذوفات هاون وجليكان معبأ بمادة (c4) في الصحراء الغربية بالمحافظة، تم اتلافها بشكل آمن".

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