الدفاع التركية تعلن تحييد 3 عناصر من العمال الكردستاني شمالي العراق

2022/02/12 | 14:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 3 عناصر من العمال الكردستاني “بي كا كا” بغارات جوية على معاقل التنظيم شمالي العراق.وذكرت الوزارة في تغريدة على حسابها في “تويتر”، ان قواتها تواصل مكافحة الإرهاب والإرهابيين بكل حزم.وأوضحت الوزارة، انه “نتيجة لعملياتنا التي واصلناها بعزم ، تم تحييد إرهابيين اثنين …

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